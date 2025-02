Ilrestodelcarlino.it - "Dal muro paraonde al restyling, la verità"

L’Autorità Portuale interviene a 360 gradi sul porto di San Benedetto e lo fa nelle stesse ore in cui il sambenedettese Pierfrancesco Troli, ex assessore comunale, ha fatto il suo ingresso nel comitato di gestione dell’ente su nomina del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Troli, ex assessore alla viabilità del comune di San Benedetto, si è ufficialmente insediato in occasione dell’ultima riunione del comitato avvenuta in settimana. Proprio all’indomani di quella riunione l’Autorità Portuale ha messo alcuni puntini sulle i relativamente degli aspetti legati al porto e finiti sotto i riflettori negli ultimi mesi. In primis il famoso (e fatiscente). "Abbiamo realizzato e completato un intervento parziale di restauro conservativo deldel molo nord – fanno sapere dall’ente – che ha consentito di mettere in sicurezza la struttura".