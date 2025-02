Napolitoday.it - Dal campo arrivano due indizi importanti per le ultime ore di mercato del Napoli

Leggi su Napolitoday.it

duedalper leore di calciodel. Allan Saint-Maximin non figura nell'elenco dei convocati per il match casalingo di campionato del Fenerbahce contro il Rizespor. Il classe '97, infatti, non è tra i titolari scelti da Josè Mourinho, nè in.