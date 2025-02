Cinemaserietv.it - Da Salvini a Meloni, i politici italiani come I guerrieri della notte in un video AI

Matteo, Giorgiae in ultimo anche Calenda, con tanto di bandana sulla fronte, si incontrano nella metro di New York, ognuno con le rispettive gang. No, non abbiamo fatto colazione col whisky, stamattina, ma vi stiamo presentando ilche potete vedere qui sotto, un remake del film Irealizzato in AI, con ial posto dei capi delle singole gang giovanili di NY.A Kalenda sono morto pic.twitter.com/huXGqrxQqd— Kelevra (@12LukyNumber) February 1, 2025Nel, intitolato Idel vitalizio, vediamo Matteoa capo dei Warriors, con indosso solo un gilet di pelle sul petto nudo – e dobbiamo amettere che così fa la sua figura – poi c’è Matteo Renzi (non osiamo immaginarese la caverà con l’inglese, tra le strade di New York), Giorgiain canotta blu e jeans, determinatissima, poi Giuseppe Conte, alla guida di una gang che indossa un giubbotto color oro.