Da ieri sera non da sue notizie | Giuseppe 71 anni sembra sparito nel nulla Le ricerche in provincia di Latina ed in tutto il Lazio

Ore di ansia a Sezze, dove si sono perse le tracce diLeggeri, 71, scomparso nella notte tra il 1° ed il due febbraio. I familiari hanno lanciato un appello urgente chiedendo la collaborazione di chiunque possa averlo visto.L’ultima segnane prima della scomparsaL’uomo è stato visto per l’ultima volta alle 21:45 dinei pressi di via Muro Lungo (Preta Cupa). Al momento della scomparsa indossava una giacca in pile celeste e bianca. Da quel momento in poi, nessuno ha più avuto sue, e ogni tentativo di contatto si è rivelato vano.Lein corsoI familiari hanno già allertato le autorità e si stanno mobilitando per perlustrare l’area in cui è stato avvistato l’ultima volta. La speranza è che qualche cittadino possa fornire informazioni utili per il suo ritrovamento.