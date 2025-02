Panorama.it - Cuciniamo insieme: girelline all'arancia

Siamo entrati nel periodo del «semel in anno licet insanire». Letteralmente «una volta all'anno è lecito impazzire». Il nostro licet insanire è innocente come un dolcetto, profumato come una frittura! È il carnevale il periodo in cui si dà fondo alla tradizione dei dolci casalinghi per far festa, per rendere soave la quotidianità. Avremo modo di soffermarci sul carnem levare che indica come proprio nel cibo, nel come ci approcciamo alla tavola noi esprimiamo i nostri stati d’animo. È appena il caso di notare che il martedì grasso - quest’anno cade il 4 marzo - è l’ultima crapula prima della penitenza, appunto è il dì che precede il togliere dalle mense ciò che di più appetitoso esiste: la carne che qui è simbolo di abbondanza. Fino al 4 marzo è un trionfo di piccole trasgressioni. Tra queste ne abbiamo scelta una facilissima e altrettanto profumata che farà felici tutti.