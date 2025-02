Ilrestodelcarlino.it - Croce Verde: 30 anni: "Il grande impegno dei nostri volontari per aiutare il territorio"

Trent’di solidarietà e dial servizio della comunità. Un traguardo straordinario, quello raggiunto dalladi Ascoli, che proprio oggi celebrerà il proprio trentennale, essendo stata fondata nel 1995. L’occasione, dunque, è sicuramente quella giusta per fare il punto sull’attività svolta suldai tanti, oltre 200, con lo storico presidente Maurizio Ramazzotti. Presidente, innanzitutto quanta emozione c’è nel festeggiare trent’di storia? "Per me che sono stato il fondatore di questa realtà l’emozione è ovviamente tantissima. La, ad Ascoli, è cresciuta molto e quotidianamente svolge un servizio fondamentale su tutto il. Anche l’Ast, l’azienda sanitaria locale, riconosce isforzi e ci ritiene indispensabili per offrire quei servizi che, altrimenti, richiederebbero costi enormi e che non potrebbero essere garantiti senza l’dei".