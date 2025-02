Oasport.it - Croazia-Danimarca oggi in tv, Finale Mondiali pallamano 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Il momento dellaper l’oro è arrivato aidi. Dopo un percorso lungo tre settimane, ci siamo:si sfideranno per l’oro e per lo scettro universale.Da una parte i croati, tornati ai fasti del passato con volontà di provare a riprendersi il gradino più alto del podio che manca dal 2003, dall’altra i danesi, campioni di tutto e a caccia del poker iridato consecutivo: un’impresa da leggenda sportiva totale se accadesse., valida per ladeidi, si giocherà all’Unity Arena di Oslo (Norvegia) quest’, domenica 2 febbraio, alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e in direttasu NOW e Sky Go e gratuitamente suTV. OA Sport vi fornirà la cronaca del match appena sarà terminata la contesa iridata.