Sololaroma.it - Cristante e Paredes, tra Napoli e mercato: il punto su Galatasaray e Boca

Leggi su Sololaroma.it

Intrecci inesorabili tra campo e, come ogni anno quando si arriva agli sgoccioli dell’ennesima sessione. Fra poche ore squadra in campo contro ilnell’altro big match di giornata, dopo il derby della Madonnina, con Ranieri pronto ad alcuni cambi per gestire le forze in vista del quarto di Coppa Italia di mercoledì contro il Milan. Come detto però, il futuro di alcuni giocatori della rosa è un tema nella capitale, con il centrocampo particolarmente attenzionato: novità importanti riguardano.Due situazioni diverse che potrebbero regalare ancora sorprese, almeno per uno dei due calciatori coinvolti. L’ex mediano di Milan e Atalanta, appena tornato dall’infortunio alla caviglia, è stato prontamente fischiato dai suoi tifosi contro l’Eintracht, e il rapporto con la tifoseria sembra irrecuperabile.