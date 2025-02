Sport.quotidiano.net - Cremonese cade a Salerno e scivola a -11 punti dallo Spezia (terzo): tante occasioni sprecate

Lain casa di una motivata Salernitana ea -11per una situazione che mette sempre più in pericolo la disputa dei play off al termine della regular season di serie B. La gara dell’Arechi, che si conferma uno stadio tradizionalmente ostico per i colori grigiorossi, rappresenta una “fotografia” di diverse partite disputate quest’anno dalla squadra di mister Stroppa. Agli ospiti, ancora una volta, sono mancate generosità e buoneda rete (compresa la collezione record di 11 tiri dalla bandierina), ma, una volta passati in svantaggio (complice anche una certa dose di sfortuna), i grigiorossi non sono più riusciti a raddrizzare la situazione e, nonosla traversa colpita di spalla da Antov al 36’ della ripresa, i granata sono riusciti a mantenere inviolata la loro porta sino al termine.