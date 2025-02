Ilrestodelcarlino.it - "Così si limita la vita della chiesa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Al progettostrada che collega via Giardini a strada Saliceta non sono favorevole – dice Marco Credi – soprattutto perché verrebbe a bloccare, a complicare e a tarpare le ali a tutta una serie di attività che ci sono dentro la parrocchia e dentro il circolo. Qui abbiamo un parcheggio, un campo da calcio, un campo dove si riuniscono anche i numerosi scoutparrocchia. Questa strada passerebbe proprio rasente lae questo non mi sta bene. Io sarei favorevole alla creazione di una strada, o di un sistema, che però non intacchi la parrocchia e lo spazio dei parrocchiani. Qui c’è una situazione importante per lae per tutti i servizi che offre alla cittadinanza".