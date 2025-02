Sport.quotidiano.net - Così si gioca solo al Dall’Ara. Lyko, l’uomo che sussurra al pallone. Moro fa il pieno di garra e qualità. Beukema, un muro che non cede

Skorupski 6,5 Primo tempo da assoluto spettatore: ci pensanoe Lucumi a chiudere tutti i varchi. Però al 92’ ci pensa lui, con una paratona, sulla punizione di Paz.7 Cutrone va a sbattere contro ileretto dall’olandese: non c’è trippa per gatti. Sontuoso. Lucumi 6,5 Altro difensore di Italiano col bernoccolo della pericolosità nel gioco aereo: peccato che al 14’ il suo tentativo vada a infrangersi sulla traversa. Poche sofferenze le rare volte in cui il Como supera la linea del pressing feroce dei rossoblù.giannis 7 Ci ha preso gusto a pennellare palloni cheno ‘mettimi dentro’. Suo l’assist per la traversa di Lucumi, suo il tracciante che De Silvestri di testa converte nel vantaggio rossoblù. Diao gli va via una sola volta e si prende il giallo: l’unico motivo per cui Italiano lo toglie.