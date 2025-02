Cosa ha fatto lui C’è posta per te critiche ad Al Bano durante l’incontro in studio con le tre donne

Leggi su Caffeinamagazine.it

AlCarrisi è stato il super ospite dell’ultima puntata di C’èper te, andata in onda su Canale 5 il 1° febbraio. Il cantante di Cellino San Marco, noto per il suo carisma e la sua lunga carriera nella musica italiana, è stato protagonista di una storia particolare. Tutto è iniziato con il postino del programma che gli ha consegnato la celebre busta. La sua reazione ha scatenato una pioggia disul web. Sotto ‘accusa’ i modi giudicati un po’ troppo “ruvidi” con cui Alsi è posto verso chi lo aveva mandato a chiamare.Indietro la busta c’erano tre signore. Due sostenevano di averlo conosciuto negli anni ‘60, quando lui era un giovane in cerca di fortuna a Milano, mentre la terza era una sua fan di lunga data, prossima a compiere 100 anni. Maria De Filippi ha raccontato come le due primeavessero incrociato il cantante in passato: una, Giulia, lo avrebbe visto lavorare come cameriere in un locale e avrebbe saputo solo dopo, tramite un collega, che lui si era invaghito di lei.