Liberoquotidiano.it - "Cosa dice di Sinner dietro le quinte": la clamorosa rivelazione su Adriano Panatta

Lele Adani svela un retroscena sue Jannik. L'opinionista tv è grande amico di Panata e così fa sapere che su Jannik "C'è l'analisi tecnica e poi ci sono le chiacchierele". Già, madirà maisule? "Io vi dico una– ha raccontato Adani a ‘Viva el Futbol' – il mio grande amico, c'è la sua analisi tecnica die poi ci sono le chiacchierele, che sono quelle più belle.lo racconta proprio come un un essere speciale, di un'altra storia, di un'altra epoca, non accostabile a niente e nessuno. Con una stima superiore anche alla sua percezione, lui che era molto estroso, ai suoi tempi, anche un tipo di vita diverso e un tipo di attitudine tennistica diverso. Lui arriva a dirmi: ‘Io non ce la farei mai a fare quel tipo di percorso che fa lui, quel tipo di vita, cioè non lo riesco quasi a concepire'.