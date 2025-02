Cms.ilmanifesto.it - Corsa al bene-rifugio, JpMorgan si fa spedire mille tonnellate di oro in lingotti

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

In attesa che il nuovo corso protezionista dell’amministrazione Trump prenda realmente piede, una quantità mai vista prima did’oro e d’argento sta prendendo dall’Europa la via per gli Stati .alsi fadi oro inil manifesto.