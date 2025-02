Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Casadei al Torino, è ufficiale: i dettagli dell’operazione

2025-02-02 12:17:00 Arrivano conferme dal– Colpo in entrata delche ha annunciato il secondo acquisto del calciomercato invernale: dopo l’arrivo dell’ex Napoli Eljif Elmas anche Cesarediventa un nuovo giocatore granata. Il classe 2003, cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha firmato con il Toro un contratto fino al 30 giugno 2029 e ha scelto la maglia numero 22. Il club granata è così riuscito a battere la Lazio in un vero e proprio testa a testa di mercato.è un nuovo giocatore del: il comunicato“IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Chelsea Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioniive del calciatore Cesare“, si legge nella nota diramata dalla società di via Viotti. L’operazione con il Chelsea si è conclusa con la formula del trasferimento a titolo definitivo per circa 13 milioni di euro, con il club inglese che si garantisce una percentuale intorno al 20 in caso di futura rivendita da parte del club di Urbano Cairo.