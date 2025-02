Ilgiorno.it - “Corridoio verde” in sicurezza. Lampioni accesi giorno e notte

e il "" è percorribile a piedi e in bici a tutte le ore, anche di sera e di: dopo il completamento di tutti gli accorgimenti tecnici, l’impianto di illuminazione - costruito su questo percorso ciclopedonale tra i parchi e gli spazi verdi del quartiere Fornasè - è stato attivato da poche ore, garantendo laai cittadini che intendano rilassarsi pedalando, facendo jogging o semplicemente camminando. Mancava, appunto, solo l’accensione dei punti luce lungo il tracciato per ultimare questo progetto "green" realizzato con un finanziamento di 600mila euro del Pnrr Next Generation Eu, proprio per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei territori metropolitani, come è quello di Cormano. Per il resto il "", che collega per circa 1.300 metri di lunghezza il "Parco Tobagi" di via Tobagi a via XXIV Maggio, attraversando gli orti urbani e le aree verdi comunali, passa vicino a diversi filari di alberi ed è all’insegna del principio della "invarianza idraulica", perché consente lo smaltimento delle acque meteoriche.