Convivere con l’anoressia a 12 anni | Sono rinata dopo un decennio chiedendo aiuto agli altri

MONZA – L’ultima sfida l’ha già vinta: riuscire a pubblicare il suo libro grazie a una raccolta fondi col sistema del crowfunding. In 48 ore Chiara Mariani ha superato gli obiettivi previsti dalla maratona delle prenotazioni online, assicurandosi che “Marzo, Tempo di Rinascita” uscirà. Ma c’è una sfida ben più importante che ha dovuto affrontare per lunghi, quella del. Oggi Chiara, 24, una laurea in Scienze dei servizi giuridici all’Università Bicocca, un master quasi terminato in Comunicazione per le industrie creative e milleimpegni, ha deciso di raccontare la sua odissea in un libro-diario per metterla al servizio di tante altre ragazze e di tanti ragazzi che si sentono soli nell’affrontare una malattia che li divora. E per ricordare a tutti che ci si può rialzare.