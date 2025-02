Lapresse.it - Conte su caso Almasri: “Da Meloni torsione autoritaria”

Giuseppedi nuovo all’attacco di Giorgiasul. “Per eliminare il controllo di legalità stanno organizzando unadel nostro sistema giovandosi dell’appoggio di buona parte del sistema mediatico”, ha detto in un’intervista a Repubblica il leader del Movimento 5 Stelle. “Laè in fuga dal Parlamento perché anche sulha mentito, si sono contraddetti più volte perché sono in grave difficoltà. Continueremo a insistere perchévenga in Parlamento a spiegare perché lei, donna e madre, ha rimpatriato, con l’onore di un volo di Stato, un boia accusato di omicidi e persino di stupri su bambini di cinque anni. D’ora in poisarà complice morale die si porterà sulla coscienza i crimini che questo figuro commetterà in Libia”, afferma.