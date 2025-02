Spazionapoli.it - Conte deluso dal mercato, spunta una “richiesta” di ADL: il retroscena

Napoli calcio ultimissime – Antonioè evidentementeda questa sessione di, che si concluderà tra poco più di ventiquattro ore: il quotidiano ha svelato il.Le ultimissime notizie legate al calcioin casa Napoli parlano di un club molto attivo in queste ore per mettere a segno le operazioni in entrata. Chiaramente, le aspettative da parte della piazza erano differenti, dal momento in cui i tifosi si sono visti costretti a salutare Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo sarà con ogni probabilità sostituito da Allan Saint Maximin, calciatore dell’Al Ahli, ora in prestito al Fenerbahce. In queste ore, dovrebbero aversi novità ulteriori circa il suo arrivo in Italia, con l’ex Newcastle e Nizza che arriverà all’ombra del Vesuvio in prestito oneroso fino al prossimo giugno.