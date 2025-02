Calciomercato.it - “Conte, addio a fine stagione”: l’annuncio che sconvolge il Napoli

Leggi su Calciomercato.it

Il futuro di Antoniocon gli azzurri è in discussione, scenari che spiazzano e non lasciano tranquillo l’ambiente partenopeo: cosa sta succedendoUna domenica di campionato di altissimo profilo, con partite molto importanti che possono dare un indirizzo soprattutto in chiave corsa scudetto. Con la lotta tra Inter eche sta entrando nel vivo e vivrà uno snodo cruciale.“”:cheil– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nerazzurri impegnati nel derby con il Milan,atteso all’Olimpico dalla Roma. Partite non facili per le duendenti, che però puntano a vincere ancora e darsi vicendevolmente un segnale. Particolarmente lanciati gli azzurri di, che cercheranno di ottenere l’ottava vittoria consecutiva. Ma per i partenopei, tiene banco un calciomercato che non è decollato.