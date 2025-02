Ilrestodelcarlino.it - "Consulta agricola, dopo sei mesi resta un’idea sulla carta"

oltre settedall’insediamento del Consiglio Comunale, ladi Cesena. La delega al settore è in mano al Sindaco, ma a quanto pare l’agricoltura non figura tra le sue priorità. Un segnale preoccupante, soprattutto considerando il contesto attuale, con gli agricoltori in protesta ai caselli autostradali per denunciare la mancanza di sostegno e strategie adeguate. Un’amministrazione attenta avrebbe quantomeno colto l’occasione per mostrare vicinanza al settore, invece il silenzio continua. Oltre al mancato riconoscimento politico, c’è una questione ancora più urgente: il declino dell’agricoltura nel nostro territorio. Lo sviluppo di un’agricoltura professionale non è solo una questione economica, ma un’esigenza ambientale. La scomparsa delle coltivazioni collinari favorisce il dissesto idrogeologico, e le conseguenze si vedono ad ogni piena, come sotto il Ponte Nuovo.