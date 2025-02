Ilgiorno.it - Consigliere: "assenteista sì ma giustificato"

Forte nervosismo in maggioranza, la vicenda delsuperaccende il dibattito politico. Il sindaco e l’opposizione bocciano la linea dura del presidente del consiglio comunale Giovanni Albano. "Dimissioni o decadenza", aveva dichiarato per ildella Lega Andrea Zappa, che ha fato registrare 24 assenze su 35 sedute. Ilincassa, però, la difesa del primo cittadino e quella di consiglieri del Partito democratico. "IlZappa – così il sindaco Fabio Colombo – è in linea con quanto previsto nel regolamento del funzionamento del consiglio comunale. Le sue assenze, per quanto numerose, sono giustificate, quindi è fuori luogo parlare di decadenza". Bocciata anche l’eventuale richiesta di dimissioni: "Ognuno è libero di svolgere il proprio mandato come meglio ritiene, è stato eletto dai cittadini e saranno loro a giudicarlo".