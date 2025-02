Lanazione.it - Consegnato il ’Bandiera’. Premiati Gianmarco Chiocci e la Guardia di Finanza

Una gremita Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio ha fatto da cornice alla 36ª edizione del Premio Bandiera, il riconoscimento organizzato annualmente dal Gruppo Sbandieratori di Gubbio e dal Comune di Gubbio. Ad essere insigniti del premio sono personalità che incarnano appieno i valori che gli Sbandieratori portano in tutto il mondo. Per il 2025 isono stati, eugubino doc direttore del TG1, "che ha saputo raccontare il nostro tempo mantenendo il legame con la nostra Gubbio: un valore per la nostra comunità che merita di essere celebrato" e alladi, "perché con professionalità e spirito di sacrificio che animano le donne e gli uomini in divisa sono sempre al servizio del Paese, difendendo l’integrità e la stabilità del Paese e del nostro sistema economico", per il suo 250° anniversario di nascita.