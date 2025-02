Sport.quotidiano.net - Consar, si alza il livello. Con Aversa sfida di vertice

È unalanciata – ma ora anche più ‘consapevole’, dopo il risicato successo al tiebreak di domenica scorsa contro il fanalino di coda Palmi – quella che, stasera alle 18, nell’ambito delle gare della settima giornata di ritorno del campionato di serie A2, riceve la visita di. Si gioca al Pala de André (arbitri Clemente e Venturi; diretta in chiaro su volleyballworld.tv) e ilsiparecchio. I ravennati sono sempre al 1° posto in classifica, in solitaria, con 44 punti, a +2 sulla coppia di inseguitrici formata da Brescia e Prata di Pordenone. Il punto lasciato per strada sette giorni fa non ha avuto conseguenze clamorose sulla graduatoria, ma ha comunqueto ildi attenzione in casa giallorossa. Laresta tuttavia la migliore sorpresa di questa parte di regular season, caratterizzata da 16 vittorie, di cui 10 consecutive (serie ancora aperta) e solo 3 sconfitte.