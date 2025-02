Juventusnews24.com - Conferenza stampa Marianucci post Juve Empoli: «Risultato bugiardo, c’è amarezza dopo questa partita»

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: le dichiarazioni del giocatore toscanoil match della ventitreesima di Serie A(inviato all’Allianz Stadium) – Lucaè intervenuto in. Le sue dichiarazioniil match della ventitreesima giornata di Serie A.PAROLE – «L’c’è ma il. Lavoriamo giornogiorno per archiviare ile archiviare la. Ci servono punti, non possiamo soffermarci su unain cui ci siamo comportati bene e loro sono stati bravi a segnare quando abbiamo mollato un po’. La fiducia non ce la dà nessuno, dobbiamo trovarla tra noi. Non dobbiamo disunirci e continuare a lavorare che è l’unica cosa che conta».Leggi suntusnews24.com