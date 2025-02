Scuolalink.it - Concorso ATA in Trentino: bando per 300 collaboratori scolastici, domande dal 13 febbraio 2025 su Vivoscuola

La Provincia autonoma di Trento introduce una novità assoluta nel sistema di reclutamento del personale ATA, avviando unper titoli ed esami destinato all’assunzione a tempo indeterminato di 300– categoria A.ATA in: una novità per il reclutamento deiIl, approvato dalla Giunta provinciale, prevede anche la formazione di nuove graduatorie di istituto, introducendo una modalità alternativa rispetto al sistema nazionale, dove l’accesso al ruolo avviene dopo 24 mesi di servizio in prima fascia. Questa iniziativa risponde alle richieste di maggiore selettività e trasparenza nel reclutamento del personale scolastico e potrebbe costituire un modello per futuri cambiamenti nel sistema nazionale. Requisiti per partecipare alATAPer accedere alla selezione, i candidati devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali: Aver maturato almeno tre anni di servizio negli otto anniprecedenti (dal 2016/2017 al 2023/2024) come collaboratore scolastico nelle scuole della Provincia autonoma di Trento.