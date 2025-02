Calciomercato.it - Conceicao risponde a Inzaghi: “Avrà pensato fossimo inferiori. Visto due segnali importanti”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine del derby lombardo, finito in parità. Ecco le parole del mister rossoneroFinisce in parità il derby di Milano. Un derby che hail Milan andare in vantaggio con la rete di Tijjani Reijnders al termine del primo tempo. Il pareggio è poi arrivato allo scadere del match, ma l’Inter non ha certo rubato nulla, avendo colpito ben tre legni.La conferenza stampa diper Milan-Inter – Calciomercato.it Sergioin conferenza stampa appare soddisfatto della prova dei suoi, nonostante il pareggio è arrivato solo nel finale: “Abbiamo fatto un buon lavoro dal punto di vista dell’intensità e della mentalità. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che attacca bene al centro, ma soprattutto sugli esterni. Hanno una mobilità incredibile.