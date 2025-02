Inter-news.it - Conceicao: «Pareggio giusto. Siamo comunque delusi dal finale»

Sergioha parlato del derby tra Milan e Inter su Sky Sport sottolineando i problemi dei rossoneri nel secondo tempo.PARTITA – Sergioha detto questo: «Noi allenatori vediamo sempre cose che non vanno e altre positive. L’atteggiamento è quello, loro sono stati bravi a interpretare quello che aveva chiesto. L’Inter è forte, la conosciamo bene e c’è tanta difficoltà nell’affrontarla. Hanno ampiezza, sono forti al centro, è difficile controllarli e poi ripartire. Alla fine, abbiamo perso due punti. Si è visto con la gioia che hanno avuto alla fine: il risultato è, il. Prendere un gol così con errori dei giovani costa. Non c’è niente da fare, la squadra ha lavorato e ha fatto una bella partita. Nella prossima saremo più tranquilli, ripartiamo per 4 mesi forti.