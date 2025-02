Inter-news.it - Conceiçao: «Pareggio giusto. Inzaghi parla di quello che deve parlare»

Sergio, allenatore del Milan, al termine del derby pareggiato in casa contro l’Inter, ha commentato il punto guadagnato nella stracittadina in conferenza stampa.– Archiviato ilcontro l’Inter nel derby di Milano, Sergio, hato in conferenza stampa con i giornalisti presenti. Questo il commento del tecnico portoghese che non risparmia una frecciatina a: «Oggi buon lavoro sulla testa, abbiamo giocato contro una squadra forte che si conosce molto bene e che è difficile da affrontare. Abraham ha rubato la palla sul primo gol nostro come Morata in Supercoppa. Vi dico, ilsecondo me è. Oggi ho visto due segni importanti. Quando sono entro negli spogliatoi ho visto i miei ragazzi molto delusi e tristi, mentre una gioia grande nei giocatori dell’Inter».