Conceicao: «Ho ancora le valigie in macchina e già mi vogliono mandar via!»

L’analisi della prestazione e del momento del Milan da parte di Sergioal termine della gara contro l’Inter. Le parole del mister rossonero su Dazn.ANALISI – Sergioanalizza il momento e la prestazione del suo Milan dopo il pareggio contro l’Inter: «Si è parlato tanto, ma certe cose non sono assolutamente vere. L’importante è dimostrare il carattere, l’ambizione e la voglia di vincere una partita che per tutti i tifosi e l’ambiente è più di una partita. Dobbiamo avere questa costanza in campionato e nelle altre competizioni. Nel primo tempo abbiamo cercato di pressare un po’ più alto, ma non tutti lo facevano nella stessa maniera. Aprivamo degli spazi importanti all’avversario per farlo partire in contropiede e fare del male. L’avevamo preparata in un modo un po’ diverso».