Ilrestodelcarlino.it - Conad Adriatico, oltre 150mila euro per gli ospedali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’aziendaha annunciato che, in seguito all’iniziativa solidale ‘I gesti d’amore si fanno sentire’ (attiva nei punti venditaalla fine del 2024), sono stati raccolti 152milache saranno devoluti a sostegno di cinquee reparti pediatrici, situati nei territori in cui l’azienda si trova ad operare. La raccolta fondi è stata resa possibile grazie alla generosità dei clienti dei supermercati, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, realizzate in plastica riciclata e ispirate ai personaggi dei film d’animazione Disney. Per ogni campanella acquistata,ha raccolto 50 centesimi dai propri clienti. Il ricavato totale sarà destinato a cinque, per finanziare reparti o progetti pediatrici, fornendo un sostegno concreto alle strutture sanitarie del territorio.