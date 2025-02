Ilnapolista.it - Con Zaniolo alla fine si è arreso pure Gasperini. Non è solo una questione di calcio

Fiorentina è la prova chenon è Re Mida. O meglio, diciamo che nemmeno lui ce l’ha fatta a recuperare il talento delitaliano. Diciamo cherappresenta l’eccezione che conferma la regola. In questi anni la regola ha ottenuto numerose conferme. Da De Ketelaere a Ilicic, da Gomez a Muriel, da Zappacosta a Pasalic (per chi non lo ricordasse, il Milan se ne liberò piuttosto volentieri).Ancheè arrivato a Firenze#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/Crx9SQfWUr— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 2, 2025Mano. Un ragazzo anche complesso, sopra le righe. PrimaRoma, poi l’esclusione in Nazionale insieme al compagno di merende Kean (che per altro ritroverà a Firenze). Al Galatasaray non si trova, troppo forte la nostalgia di casa.