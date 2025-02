Lanazione.it - Con l’auto nel sottopasso allagato, momenti di terrore. “Ci siamo tuffati e l’abbiamo salvato”

Cecina (Livorno), 2 febbraio 2025 – Lo hanno tirato fuori appena in tempo. Ormai l’acqua era arrivata alla gola dell’anziano rimasto bloccato in auto nel. E hannoanche il cane sui sedili posteriori della macchina. È successo ieri mattina al culmine del temporale autorigenerante che ha colpito la costa livornese con piogge continue per oltre 20 ore. Fiumi sopra il livello di guardia e alcuni sottopassi allagati e chiusi come quello di via Guerrazzi. cecina vigile Marco Venturini Nonostante la transenna, però l’uomo, un ottantenne, alla guida della sua macchina, è passato lo stesso e poco dopo è rimasto bloccato. A intervenire sono stati due agenti della polizia municipale di Cecina, Marco Venturini e Davide Samuele Franchi, che hannola vita all’uomo e al cane.