Comuzzo-Napoli è corsa contro il tempo | De Laurentiis offre 35 milioni ma Commisso…

, èil: De35, ma Commisso.">Il club azzurro non molla la presa per il difensore della Fiorentina. Ballano 5tra domanda e offerta, con ilche stringe verso la chiusura del mercato.Ilcontinua il pressing serrato per Pietro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa con la Fiorentina è entrata nelle ore decisive, con Aurelio Dedeciso a regalare il difensore a Conte prima della chiusura del mercato prevista per domani a mezzanotte.La distanza tra le parti si è assottigliata ma resta significativa. “dov’è? Si direbbe in quella terra di mezzo rappresentata dai cinquedi differenza” scrive la rosea, che poi dettaglia: “l’offertona di De(5subito, 25 a giugno, altri cinque in bonus abbordabili che fanno 35) e la ‘richiestona’ di Commisso, che sotto ai 40 non vuole scendere”.