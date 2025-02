Spazionapoli.it - Comuzzo, Napoli a un bivio: c’è solo un modo per convincere la Fiorentina

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime calcio– Pietrocontinua a essere il nome in pole position per il rinforzo in difesa: ladetta precise condizioni per chiudere l’affare.Da qui alle ore 24:00 del 3 febbraio, saranno momenti concitati per ilcalcio: le ultimissime novità parlano di un club azzurro sempre più attivo per cercare di portare a termine gli affari in programma in questo rush finale. Si attendono novità circa l’arrivo di Allan Saint Maximin, calciatore individuato dalla società di Aurelio De Laurentiis come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia: l’ex Nizza arriverà dall’Al Ahli in prestito oneroso fino al 30 giugno 2025 (clicca qui per gli ultimi dettagli).Occhi puntati, però, anche sulla difesa: il nome in prima fila è quello di Pietro, difensore di proprietà della