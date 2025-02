Spazionapoli.it - Comuzzo e Saint-Maximin al Napoli: Manna rompe il silenzio

Roma, arrivano le parole di Giovanniai microfoni di Dazn prima del match di Serie A suGli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a scendere in campo per provare a mantenere salda la prima posizione in classifica aspettando anche il recupero di Fiorentina Inter, in programma il prossimo giovedì. Dopo la grande vittoria contro la Juventus, ilha l’obiettivo di dare seguito alla striscia di vittorie per mantenere vive le ambizioni scudetto, in attesa di novità importanti provenienti dal mercato.Ai microfoni di Dazn, prima dell’inizio della partita, il direttore sportivo Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni importanti su alcuni obiettivi di mercato:“Sicuramente questa è stata una sessione di mercato complicata per noi. Abbiamo ceduto il nostro miglior giocatore (Kvarastskhelia ndr), siamo consapevoli che abbiamo lavorato per sopperire a questa mancanza.