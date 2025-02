Spazionapoli.it - Comuzzo al Napoli: ecco la decisione definitiva sull’affare

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato24 – Pietropuò ancora essere un giocatore azzurro: arriva lasulla trattativaArrivano ultime notizie di calciomercato che potrebbero determinare le prossime 24 ore del. A pochissimo dal big match dell’Olimpico contro la Roma, c’è la sceltadel club azzurro in merito alla trattativa Pietro.Stando a quanto raccolto dal giornalista Gianluca Di Marzio, questa notte ci sarà un ultimo affondo per il difensore viola. Ile la Fiorentina avranno nuovi contatti per Pietrodopo la gara di Roma. E sarà praticamente l’ultimo tentativo per portarlo al Maradona.Infatti, non ci sarà più tempo a disposizione per concludere l’eventuale operazione in caso di nuova fumata nera. Ricordiamo che Commisso ha già rifiutato l’offerta delche complessivamente prevede la spesa di 35 milioni di euro.