Lanazione.it - Comune, il caso-sicurezza: "È un’emergenza sociale. Bisogna far vivere i quartieri"

Leggi su Lanazione.it

Perugia da tempo si trova a fare i conti con due questioni importanti. La prima è quella di un centro che dal punto di vista dell’offerta merceologica non è più all’altezza di una città capoluogo. Un centro dove arretrano le eccellenze e avanzano indiscriminatamente catene in franchising e locali di food and beverage. Troppe dunque le saracinesche che si abbassano, le insegne che si spengono, privando la città di presidi importanti e di servizi di qualità per i residenti. La seconda riguarda la periferia, la Stazione, che sta pagando dazio ad un’edilizia e ad una politica urbanistica che non ha rispettato l’anima del quartiere, trasformandolo in terreno fertile per la criminalità e il degrado. Questioni difficili che non si possono risolvere su due piedi, e che la Giunta Ferdinandi sta provando ad affrontare con un nuovo approccio e una visione che non fa della repressione l’unica carta da giocare.