Fanpage.it - Come una spugna può risolvere il problema dell’uso incontrollato di fertilizzanti: l’invenzione

Leggi su Fanpage.it

Alcuni scienziati hanno coniato l'espressione "fosfogeddon" per indicare il possibile scenario in cui il fosfato sarà sempre meno disponibile fino a compromettere l'agricoltura e la produzione alimentare globale. Ora una start up ingelse potrebbe aver progettato un "materiale" che promette diil