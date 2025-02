Ilrestodelcarlino.it - Come sta la bambina caduta dal secondo piano del palazzo ad Ancona

, 2 febbraio 2025 – Lotta ancora per la vita la piccola di cinque anni che ieri, sabato 1 febbraio, è volata daldalla finestra di casa, in via Rovereto, atterrando nel giardino sottostante. A soccorrerla e a riportarla a casa della madre un vicino di casa che probabilmente, preso dall’agitazione del momento, non si era reso conto di ciò che era appena avvenuto. Restano infatti “invariate” e in “prognosi riservata” le sue condizioni. A comunicarlo è l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche nel bollettino medico. Intervento e ricovero della piccola Dopo l'incidente, avvenuto poco dopo le 11, la piccina era stata soccorsa da un vicino e poi trasferita d'urgenza dal 118 all'ospedale materno infantile Salesi di, dove è stata sottoposta ieri a un intervento chirurgico per la decompressione di un ematoma cerebrale.