Come leggere i libri di George R R Martin – Le Strade del Fantasy

R.R.è senza dubbio uno degli scrittori più influenti del nostro tempo, grazie alla sua magistrale serie A Song of Ice and Fire (Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco). Questa saga ha trasformato il genereepico, offrendo una narrazione complessa, ricca di intrighi politici, personaggi multidimensionali e un mondo vivo e pulsante di dettagli. Ma chi èR.R., e perché i suoimeritano di essere letti?è nato nel 1948 a Bayonne, New Jersey, e fin da giovane ha dimostrato una passione per la scrittura, pubblicando racconti brevi già negli anni ’70. Tuttavia, è stato con A Game of Thrones (Il Trono di Spade), pubblicato nel 1996, che ha raggiunto la fama internazionale. La serie A Song of Ice and Fire non è solo una storia di spade e draghi: è un’opera che esplora le sfumature del potere, la fragilità dell’onore e il costo delle ambizioni.