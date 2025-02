Thesocialpost.it - “Come il terremoto!”, il maltempo distrugge così le strade della città

Catania si risveglia con un panorama da scenario post-sismico: tra piazza Roma e via Antonino Longo, le basole in pietra lavica sono state sollevate e sconnesse dalla furia delscorsa notte. Il cedimento del manto stradale ha reso l’area impraticabile, creando un effetto simile a quello di un.Non va meglio nelle vie adiacenti: via XX Settembre e altre arterie del centro presentano buche profonde e asfalto sgretolato, tanto che le autorità sono state costrette a transennare i tratti più pericolosi. Il rischio per pedoni e automobilisti è elevato, mentre si attende l’intervento del Comune per ripristinare la viabilità.L’ennesima ondata diha messo in ginocchio le infrastrutture, sollevando ancora una volta il problemamanutenzione stradale insufficiente evulnerabilità del manto viario di fronte agli eventi atmosferici estremi.