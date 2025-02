Cinemaserietv.it - Come finisce il film Paradise Beach – Dentro l’incubo: scontro all’ultimo predatore

con Nancy che, dopo un’estenuante lotta contro lo squalo, riesce a ucciderlo utilizzando l’ancora di una boa per attirarlo verso il fondale, dove rimane impalato. Sfibrata ma viva, riesce a raggiungere la riva, dove viene soccorsa da un bambino e da suo padre. Un anno dopo, ormai guarita, torna a surfare con la consapevolezza di aver affrontato la sua paura e di aver trovato una nuova forza interiore.La storia segue Nancy Adams, una giovane studentessa di medicina che decide di visitare una spiaggia isolata in Messico, un luogo speciale per lei perché sua madre, ormai scomparsa, vi era particolarmente affezionata. Mentre sta surfando, viene attaccata da un grande squalo bianco e si rifugia su uno scoglio, ferita e bloccata a poche centinaia di metri dalla riva.