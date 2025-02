Iltempo.it - “Come finirà sul caso Almasri”. Cassese non ha dubbi: accuse al governo non basate su elementi sicuri

Atteggiamento contraddittorio delMeloni sul, il capo della polizia giudiziaria libica? C'erano i presupposti affinché il Presidente del Consiglio, i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano ricevessero un avviso di garanzia dal procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi? Ne abbiamo parlato con Sabino, giurista di rango e già giudice della Corte costituzionale che interviene per chiarire i confini di questa vicenda, degenerata in un aspro conflitto tra politica e magistratura.Ilcontinua a dividere maggioranza e opposizione, secondo leisi conclude la vicenda? «Il Tribunale dei ministri archivierà. Altrimenti, interverrà il Parlamento negando l'autorizzazione in base all'articolo 68 della Costituzione. Si può sperare che nel frattempo ilindichi in termini generali quali ragioni di Stato l'hanno condotto a non dare esecuzione al mandato di arresto.