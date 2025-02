Amica.it - Come abbinare il blouson in pelle secondo le celeb

Tra i grandi classici del guardaroba invernale, non può mancare il blouson in pelle. Comoda e versatile, questa giacca rimane un capo chiave da indossare sempre. Di seguito, i look delle celeb da replicare ora. Hailey Bieber ha scelto giacca scamosciata oversize e pantaloni sartoriali. Completano la mise accessori firmati The Row: mocassini e borsa a spalla. Phoebe Dynevor ha indossato un total look Céline composto da completo in suede, dolcevita, cappotto cammello e stivali alti in pelle, mentre Jennie Kim ha optato per giacca over, cappello in cashmere di Chanel, pantaloni in velluto di Enor e scarpe UGG. Nel video di Amica.it, si scopre la mise di Naomi Watts.