Vicenzatoday.it - Colta da malore durante la passeggiata di famiglia

Leggi su Vicenzatoday.it

Una donna è statadaperdendo i sensi mentre con il marito e il figlio stava passeggiando in località Fondi di Campo Mandriolo, a Gallio.Allertate attorno alle 11.45, due squadre del Soccorso alpino di Asiago hanno raggiunto il punto indicato in motoslitta, mentre non distante.