Lanazione.it - Colpi di bottiglia al volto. Dopo la lite in discoteca. Diciannovenne arrestato

Non si conoscevano. Non avevano rancori o conti in sospeso. Ma quella sera inqualcosa è accaduto, un atteggiamento sbagliato, un approccio con un’amica non gradito. Tanto è bastato per scatenare un’aggressione adi, che ha procurato a un ragazzo pistoiese appena maggiorenne ferite al, al collo e al torace e cinquanta punti di sutura. La violenza sarebbe avvenuta la notte tra domenica 19 gennaio e lunedì 20, all’esterno del club di Sant’Agostino H2NO, un locale frequentato e apprezzato soprattutto da giovanissimi. Le indagini dei carabinieri di Pistoia, dirette dal sostituto procuratore Chiara Contesini, hanno permesso di risalire al presunto responsabile dell’aggressione in pochi giorni e lunedì scorso il gip Luca Gaspari ha disposto per il ragazzo, un 19enne pistoiese, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.