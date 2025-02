Spazionapoli.it - Colpaccio Napoli Basket contro Brescia: Toté e Pangos immensi, è la terza vittoria di fila

Leggi su Spazionapoli.it

Ilconquista ladie lascia l’ultimo posto in classifica: Pullen,trascinano coach Valli.Primo quartoDopo cinque minuti primo vantaggio di, spinto dal pubblico e dalle buone giocate di Green e. Importantissime anche le due triple di, lasciato liberissimo da Bilan. Parziale di 10-0 per, interrotto solo da un canestro di Bilan inpiede. I primi due punti del nuovo acquisto Egbunu arrivano a 20 secondi dal termine del primo quarto. Punteggio altissimo a fine periodo.concede qualcosina di troppo, ma gli azzurri sono freddissimi e lucidissimi anche dall’arco. 27-23Secondo quartoPrimo timeout per coach Valli, quando Ivanovic punisce inpiedee porta il punteggio sul 30-30 dopo appena 2?. Parziale di 5-0 per gli azzurri e sospensione anche per Peppe Poeta.