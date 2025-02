Ilgiorno.it - Cocaina a domicilio nella zona dell’Erbese: arrestato ventinovenne

Un 29enne di origini marocchine, cittadino italiano residente in provincia di Bergamo, è statoin flagranza di reato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a spacciarenelle zone. L’uomo, fermato venerdì pomeriggio a Merone, aveva con sé 40 dosi die 330 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio, con gli agenti della squadra mobile che da tempo monitoravano i movimenti di un’auto sospetta, segnalata più volte come veicolo utilizzato per consegne a. Dopo un’attenta sorveglianza, i poliziotti hanno deciso di intervenire bloccando il 29enne mentre si trovava alla guida di un’auto a noleggio.