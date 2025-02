Sport.quotidiano.net - Club Mazzoni, le squadre dei Vigili del fuoco pistoiesi sono tornate protagoniste

Pistoia, 2 febbraio 2025 – Due sorrisi per una delle società pallavolistiche più antiche della Toscana: le prime, maschile e femminile, biancorosse. Il, la dicitura che da qualche stagione per motivi organizzativi il gruppo sportivo deideldi Pistoia utilizza, quest’anno festeggerà i 64 anni di vita bene. A prescindere dai risultati finali delle formazioni di serie D uomini e Seconda Divisione donne, rispettivamente al primo posto con 33 punti assieme alla Folgore San Miniato e in terza posizione a quota 14, dietro al Versilia Pietrasanta Volley 18 e al Volley Aglianese Seconda Divisione Junior 15, delle rispettive classifiche Fipav (Federazione italiana pallavolo). È tornato entusiasmo nell’ambiente, dalle fattive collaborazioni con il Pistoia Volley La Fenice e il Blu Volley Quarrata per il femminile, al progetto di ricostituire un valido settore giovanile maschile, un tempo vanto cittadino.